Velletri, “Se chiamava Rugantino” apre la nuova stagione del Teatro Ambra

Il Teatro Ambra di Velletri riapre il sipario e sceglie una prima nazionale per inaugurare la stagione 2026/2027. Sabato 10 e domenica 11 ottobre debutta “Se chiamava Rugantino”, commedia musicale scritta e diretta da Luigi Galdiero che riprende il filo della celebre storia ambientata nella Roma dell’Ottocento per raccontarne un seguito completamente nuovo.

Amore, intrighi, passioni, vendette e colpi di scena riportano il pubblico nell’atmosfera della Roma di Rugantino, ma questa volta la vicenda si spinge oltre la storia conosciuta. Al centro del racconto c’è Fosco, figlio di Rosetta e Rugantino, mentre a conquistare progressivamente la scena è Bice, figlia di Zazza Panella, “L’Arcibullo”, destinata a diventare la vera protagonista di un intreccio nel quale passato e presente tornano continuamente a incrociarsi.

A guidare il cast sono Nadia Rinaldi ed Eleonora Cecere, affiancate da Nico Di Barnaba, Emanuele Simeoli, Edoardo Simeoli, Valentina Galdì, Alessandra Mandatori, Christian Pontecorvi e Antonio Petrilli. Un debutto particolarmente atteso per un’opera che Galdiero porta finalmente sul palcoscenico dopo anni di preparazione.

“Se chiamava Rugantino” sarà anche il biglietto da visita della nuova stagione del Teatro Ambra, costruita attraverso linguaggi e generi differenti: dalla prosa ai concerti d’autore, passando per illusionismo, commedia musicale, visual art e live to film.

A segnare il nuovo corso del teatro è anche l’arrivo del direttore artistico Wladimiro Sist. “Vogliamo che il teatro torni a essere il luogo dell’empatia per eccellenza. In un’epoca di crescenti frammentazioni, questa stagione nasce dal desiderio di unire discipline diverse, artisti noti e giovani talenti, ma soprattutto persone, attorno a interrogativi e suggestioni universali”, spiega Sist.

Parallelamente prende il via la campagna abbonamenti, che resterà aperta fino a venerdì 9 ottobre. Per informazioni sul cartellone, sugli spettacoli e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito ufficiale del Teatro Ambra di Velletri, www.teatrovelletri.it, e seguire i canali social ufficiali del Teatro Ambra.