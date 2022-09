Ladispoli, al via il programma di pulizia straordinaria delle strade e sfalcio delle erbe sui marciapiedi

L’Amministrazione di Ladispoli informa i cittadini che lunedì 5 settembre entrerà nel vivo il piano di pulizia straordinaria delle strade di tutto il territorio comunale. Il calendario degli interventi prevede il 5 settembre via Lazio, il 6 via La Spezia, nei giorni 7 e 8 settembre via De Begnac, via Caltagirone, via Castellammare di Stabia e via Torino. Gli interventi interesseranno poi il 9 settembre via del Ghirlandario, il 10 via Rapallo e via Fratelli Bandiera, l’11 settembre viale Floridae via Virginia ed il giorno seguente via Varsavia e via Praga.

“Ribadiamo – spiega l’assessore all’igiene urbana Marco Pierini – che il programma varato dall’amministrazione comunale prevede, oltre allo spazzamento ed al lavaggio delle strade anche lo sfalcio e la pulizia dalle erbe interstiziali dei marciapiedi da parte della ditta incaricata. Interventi che riporteranno il giusto decoro nelle strade della nostra città. Per permettere questi lavori sarà istituito, nelle zone interessate, un divieto di sosta temporaneo. Per facilitare le operazioni di pulizia invitiamo i cittadini a collaborare rispettando i divieti di sosta ed evitare, in questo modo, le sanzioni amministrative. I divieti saranno segnalati 48 ore prima di ogni intervento”.

