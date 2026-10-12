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Santoni (Assolombarda): “”Innovazione, Ai e formazione per crescita e futuro giovani talenti””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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“Innovazione, intelligenza artificiale, formazione e giovani sono i temi al centro del confronto sul futuro dell’industria e della crescita economica”. A sottolinearlo è Agostino Santoni, vicepresidente di Assolombarda con delega a Educazione, Università e Ricerca, intervistato dalla vicedirettrice di Adnkronos Jole Saggese durante la diretta realizzata in occasione dell’Assemblea generale di Assolombarda.

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