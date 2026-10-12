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Scuola, sciopero nazionale venerdì 16 ottobre: docenti e dirigenti in piazza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Scuola ferma il prossimo 16 ottobre per lo sciopero nazionale del Comparto e l’Area Istruzione e Ricerca, proclamato da Sisa per l’intera giornata. A confermare lo stop è lo stesso Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente in una nota. Per la stessa intera giornata, spiega ancora Sisa, l’Usb P.I. Scuola ha proclamato inoltre uno sciopero di tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, delle scuole di Livorno e provincia. 

Al centro della protesta nazionale di venerdì prossimo ci sono i salari, con la richiesta di un incremento del 20% degli stipendi per recuperare l’inflazione, e il lavoro precario. 

La scuola si fermerà anche il prossimo 30 ottobre, in occasione degli scioperi generali. 

 

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