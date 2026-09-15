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Salmonella sul guscio, richiamato anche lotto di uova Despar e Fattorie Natura Coop

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Si allarga l’allarme per il rischio salmonella nelle uova. In particolare il ministero della Salute ha richiamato un lotto di quelle da allevamento a terra di Despar e Fattorie Natura Coop. Tutte prodotte dalla Società Agricola Fiorin di Lionello & C SS di Codigoro nel Ferrarese come quelle della Selex richiamate ieri.  

 

Per Despar e Fattorie Natura Coop si tratta sempre dello stesso lotto numero H10813. Il richiamo “per presenza di salmonella sul guscio”. Si invitano, pertanto, gli utenti a non consumare il prodotto e a riconsegnare la confezione al punto vendita.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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