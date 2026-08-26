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Elezioni Fifa, Figc ritira sostegno a Infantino: “Al lavoro per un calcio fondato sul merito”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
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(Adnkronos) – La Figc ritira il sostegno a Gianni Infantino per le elezioni Fifa del 2027. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio – si legge in una nota – ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della Fifa in programma a marzo 2027. Questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della Figc, in piena condivisione con la Uefa e con il suo presidente Aleksander Čeferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della Fifa in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali”. 

Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha spiegato: “Continueremo a lavorare al fianco della Uefa e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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