Inselvini (FdI) a Just Euman: “Difendiamo vita contro chi vuole aborto finanziato”

(Adnkronos) – “La nostra missione è difendere la vita, qui dove ogni giorno la vita è sotto attacco, qui dove qualcuno vorrebbe vedere finanziato l’aborto fino anche al nono mese”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia (Ecr), Paolo Inselvini, all’inaugurazione della mostra ‘Just Euman – Come nasce un cittadino europeo’, da lui promossa e curata da Pro Vita & Famiglia, al Parlamento europeo di Strasburgo.

“Questa mostra testimonia le varie fasi dello sviluppo della vita, da quando siamo concepiti a quando nasciamo -ha continuato-. Sapevamo che questa mostra avrebbe fatto rumore. Noi non siamo rammaricati o arrabbiati, ma dobbiamo essere felici di questo, perché abbiamo smosso delle coscienze e centrato degli obiettivi”.

Ha concluso: “Dobbiamo trasformare la fede in valori concreti, anche quando qualcuno ci discrimina”.

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