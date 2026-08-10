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Salmo ricoverato in ospedale, come sta il rapper

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Salmo è stato ricoverato in ospedale per problemi di salute. Lo ha annunciato lo stesso rapper che sui social ha voluto rassicurare i fan con un post. “Stanotte mi hanno ricoverato per problemi di salute, ora sto meglio e da domani salirò di nuovo sul palco”, ha scritto pubblicando il post ieri, domenica 9 agosto.  

 

 

“Grazie ai ragazzi del pronto soccorso policlinico San Marco di Catania”, ha spiegato il rapper non entrando dei dettagli. Non è chiaro dunque quali siano stati i motivi del ricovero, avvenuto la notte tra il 7 e l’8 agosto, ma Salmo è tornato sul palco per continuare il suo tour estivo ieri a Catania e oggi, lunedì 10 agosto, a Palermo.  

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