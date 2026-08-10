Box office, con ‘Spider-Man’ e ‘Odissea’ continua l’estate dei record

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Non si ferma la corsa del box office italiano. Nel fine settimana dal 6 al 9 agosto le sale hanno incassato complessivamente 10.693.616 euro, con 1.287.763 spettatori: l’ottava migliore performance del 2026. Il confronto con lo stesso weekend dello scorso anno restituisce un clamoroso +308%, mentre rispetto al precedente fine settimana, quello dell’esordio di ‘Spider-Man: Brand New Day’, il mercato arretra del 43%. Gli schermi monitorati da Cinetel sono stati 2.649 (erano 2.777 la scorsa settimana). In testa resta ‘Spider-Man: Brand New Day’, che nel suo secondo weekend raccoglie 5.531.247 euro (26.997.032 euro complessivi; 10.281 euro di media copia). Il calo rispetto all’esordio è del 53%, ma il film con Tom Holland ha già superato ‘Spider-Man: No Way Home’ (24,9 milioni) diventando il maggiore incasso italiano della saga. Il prossimo traguardo è ‘Avengers: Endgame’, fermo a 30,28 milioni.

Continua soprattutto la corsa di Odissea. Il film di Christopher Nolan incassa altri 3.970.449 euro (44.219.093 euro complessivi; 7.606 euro di media copia), perdendo appena il 32% rispetto al weekend precedente. È ormai il maggiore incasso del 2026 e si avvicina ai 46,5 milioni di Inside Out 2. Superato Buen Camino anche per numero di spettatori nell’anno: 5,3 milioni contro 5,07 milioni. Molto più distanziato il resto della classifica. Terzo posto per la novità horror ‘Hokum’, con 322.833 euro (409.826 euro in cinque giorni; 1.560 euro di media copia). Seguono ‘Minions & Monsters’ con 194.195 euro (7.645.527 euro; 727 euro di media copia) e ‘Toy Story 5’ con 70.873 euro (9.192.837 euro; 466 euro di media copia). Da segnalare anche la tenuta nelle arene di alcuni titoli ormai da tempo in programmazione: ‘Michael’ incassa 37.148 euro e raggiunge 25,17 milioni complessivi, mentre ‘Il diavolo veste Prada 2’, con altri 31.605 euro, sale a 32,14 milioni, ormai a poche decine di migliaia di euro da Barbie. Il dato più significativo resta però quello generale. Nei primi nove giorni di agosto il botteghino italiano ha già prodotto 30,46 milioni di euro, il 349% in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 253% in più sul 2024.

Dall’inizio dell’anno gli incassi hanno raggiunto 396,54 milioni, con una crescita del 41% sul 2025, mentre le presenze sono 52 milioni (+32%). Numeri che confermano l’eccezionalità di un’estate costruita soprattutto sulla contemporanea presenza di due film-evento capaci, invece di cannibalizzarsi, di sostenere insieme il mercato. Lo stesso fenomeno è ancora più evidente negli Stati Uniti. ‘Spider-Man: Brand New Day’ domina il secondo weekend con 145 milioni di dollari (655,1 milioni complessivi; 32.315 dollari di media per cinema), il terzo miglior secondo weekend della storia americana. A livello mondiale il film è già arrivato a circa 1,67 miliardi di dollari. Secondo Odissea con 31,5 milioni di dollari (461,2 milioni negli Usa; 8.742 dollari di media), per circa 1,1 miliardi worldwide. Complessivamente il mercato nordamericano del weekend vale circa 203 milioni di dollari, oltre il 50% in più rispetto allo stesso fine settimana del 2025 diventando il primo weekend pieno di agosto sopra quota 200 milioni da dieci anni.

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