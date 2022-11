Russell conquista la sua prima vittoria: l’inglese vince in Brasile davanti a Hamilton

George Russell della Mercedes conquista la prima vittoria in carriera battendo Lewis Hamilton. Una gara fantastica per il pilota inglese che dopo la sprint race ha mantenuta alta la tensione riuscendo a mantenere la leadership di Interlagos. La partenza del Gp del Brasile è stato spettacolare e adrenalinico: Kevin Magnussen della Haas, autore venerdì della pole position è stato centrato da Daniel Ricciardo della McLaren. Per questo motivo è entrata la Safety Car. La vettura dell’australiano è andata a sbattere chiudendo la gara anzitempo. Alla ripartenza, altri contatti: Max Verstappen della Red Bull ha toccato Lewis Hamilton della Mercedes e pochi metri più indietro Charles Leclerc della Ferrari è stato centrato da Lando Norris andando fuori. Per l’olandese e per l’inglese 5 secondi di penalità. La parte centrale della corsa brasiliana sul tracciato di Interlagos è stata molto tattica con i team principal che hanno cercato di anticipare le strategie e di usare gli undercut.

Molto bene la Mercedes di George Russell che ha spinto la vettura in testa mettendo pressione sulle Red Bull apparse in leggero ritardo durante queste tornate. Le Ferrari di Lerclerc e Sainz hanno diversificato le strategie mantenendo un costante ritmo, ma molto al di sotto delle Mercedes e Red Bull. Da registrare l’ottima gara di Valterii Bottas dell’Alfa Romeo costantemente in top 10 insieme a Fernando Alonso dell’Alpine e di Sebastian Vettel dell’Aston Martin.

Al 55 giro Norris ha avuto dei problemi ritirandosi. Inizialmente i commissari hanno inserito la Virtual Safety Car e successivamente è entrata la vettura di sicurezza ricompattando il gruppo. Alla ripartenza Leclerc ha superato Bottas e dopo 3 giri Sainz si è sbarazzato di Perez che ha perso le posizioni su Leclerc, Alonso e Verstappen.

