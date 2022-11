Campidoglio, ok Assemblea capitolina a sblocco toponimi Colli della Valentina e Fosso San Giuliano nel Municipio VI

Sono state approvate dall’Assemblea capitolina due delibere relative ai piani di recupero dei toponimi di Colli della Valentina e Fosso San Giuliano – via Polense, nel Municipio VI.

“Si tratta di un passaggio decisivo per dare finalmente, dopo anni di buio, dignità e vivibilità ad una parte della città che attendeva interventi di riqualificazione. Diamo così una risposta concreta e reale ad oltre tremila cittadini avviando un percorso definitivo di riconoscimento urbanistico e di rilancio”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Con il via libera in consiglio delle due delibere – continua – si potrà procedere alla realizzazione di opere e servizi fondamentali: dalle strade alla rete di smaltimento delle acque piovane, dalla rete idrica e dell’illuminazione pubblica, alla sistemazione degli spazi verdi. Non ci fermeremo qui e andremo avanti per sbloccare tutti i piani di recupero ancora fermi. Ringrazio l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia per l’impegno, così come tutti i consiglieri e gli uffici per aver consentito di inserire un nuovo tassello in tale direzione”.

