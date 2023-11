BYD presenta a Milano le nuove Seal e Dolphin

(Adnkronos) –

BYD continua la sua offensiva sul mercato europeo, presentando a distanza di pochi mesi dal lancio la nuova Dolphin, compatta di segmento B dallo stile originale e la Seal, lussuosa berlina capace di prestazioni fuori dal comune. Un hatchback che nello stile e contenuti ricorda la natura, l’oceano, e una tre volumi dalla potenza impressionante, BYD vanta oggi una gamma completa, quattro modelli che sono in grado di soddisfare ogni esigenza di spostamenti, la Dolphin e Seal condividono la stessa tecnologia e piattaforma pur posizionandosi in segmenti diversi. La Dolphin è in grado di percorrere con una sola ricarica di energia oltre 400 km, è disponibile in quattro allestimenti e due tagli di batteria (45 e 60 kWh).

Un’auto elettrica da segmento B che entusiasma alla guida e che è capace di offrire prestazioni interessanti, nella configurazione più prestante, quella con motore da 150 kW (204 cavalli) e 290 Nm di coppia massima, il suo scatto è notevole: riesce a raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in soli 7 secondi per una velocità massima di 160 km/h. Una batteria al Litio-Ferro-Fosfato che si caratterizza per una struttura pensata per migliorare notevolmente la sicurezza delle comuni batteria agli ioni di litio, ha una struttura in grado di resistere alle perforazioni e non solo, perché in caso di collisione il rischio di incendio è notevolmente inferiore. Sicurezza ma anche velocità di ricarica, la BYD Dolphin è in grado di sopportare ricariche fino a 100 kW in corrente continua e fino a 11 kW in corrente alternata, ciò vuol dire che per passare dal 30 all’80% occorrono poco meno di 30 minuti. Una sicurezza che passa anche attraverso la presenza di numerosi sistemi di assistenza alla guida, gli ADAS di livello 2 comprendono vari e utili dispositivi, tra cui la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento corsia, l’avviso di collisione in retromarcia, l’assistenza al cambio corsia e la segnalazione di oggetti in prossimità di un angolo cieco. Prevista la piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto via wireless, nell’abitacolo figura un ampio display centrale che può ruotare in verticale alla semplice pressione di un tasto, anche per la strumentazione pilota è previsto un ampio schermo che offre indicazioni su velocità, autonomia residua e cartelli stradali. Originale e pratico il comando del cambio, un micro-selettore posto in prossimità del ponte di comando, soluzione che ha permesso di ottenere un tunnel centrale spazioso e ricco di vani portaoggetti. Non delude le aspettative, veloce e scattante, nell’abitacolo si apprezza la qualità delle finiture, il design di diversi particolari a cominciare dalle bocchette di areazione in perfetto stile “Oceano”, da riferimento la silenziosità di marcia, sembra di viaggiare su di una vettura di segmento superiore. Il motore, la versione provata era la Comfort da 204 cavalli, ha potenza da vendere, l’accelerazione è immediata così come anche in frenata, evidente la validità del sistema di recupero dell’energia in frenata, anche con tutti i sistemi di bordo attivati, l’autonomia dichiarata, oltre 400 km, è in linea con i consumi energetici registrati. Ottimamente insonorizzata ma anche e soprattutto gradevole da guidare, il tetto panoramico porta luce all’interno di un abitacolo costruito in maniera lineare e spazioso (la Dolphin è lunga 4,29 metri), merito di un passo notevole (2,7 metri) e della intelligente disposizione del pacco batteria. Una tre volumi dalla forma aerodinamica, che rispecchia quanto di meglio la tecnologia attuale BYD è in grado di offrire, la Seal è un fulmine in accelerazione e non solo, perché la sua straordinaria potenza è dovuta alla presenza di un motore (nel caso della variante AWD sono due) che è un portento di coppia e potenza. Ha un coefficiente di penetrazione aerodinamica da record (Cx 0,219) e un’autonomia che supera ampiamente i 500 km, la BYD Seal ha numeri magici e sul mercato italiano è disponibile in due configurazioni: • Single Motor: batteria da 82,5 kWh, autonomia fino a 570 km, potenza di 312 cavalli per uno 0 – 100 km/h in soli 5,2 secondi • Excellence: trazione integrale, due motori elettrici, potenza complessiva di 530 cavalli e 670 Nm di coppia massima, 0 – 100 km/h in 3,8 secondi, fino a 520 km con un pieno di energia. Anche la BYD Seal utilizza la Blade Battery (172 celle) al litio-ferro-fosfato, una batteria sicura ed in grado di sopportare sbalzi e temperature estreme con un ridottissimo rischio di incendio. il tutto è integrato in una piattaforma modulare, la stesso della Dolphin, realizzata appositamente per accogliere unità elettriche. La BYD Seal sopporta ricariche rapide in DC fino a 150 kW, per passare dal 10 all’80% della capacità massima del pacco batteria, occorrono circa 37 minuti, per un’autonomia che supera i 450 km. BYD ha annunciato che le consegne della Seal partiranno dal quarto trimestre 2023, la berlina è coperta da una garanzia di 6 anni —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

