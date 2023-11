Peugeot E-3008: in anteprima mondiale al Salone di Zurigo

(Adnkronos) –

Peugeot presenta in anteprima mondiale in occasione del Salone dell’Auto di Zurigo, la nuova E-3008. Si svolge da 1 al 5 novembre ed è l’occasione giusta per il Marchio del Leone, per presentare la sua nuova gamma di veicoli elettrici, 12 modelli a zero emissioni, tra cui 3 veicoli commerciali, nel corso del 2024 Peugeot disporrà della più ampia gamma elettrica tra i costruttori europei generalisti. Tanti i modelli che hanno accompagnato il brand francese nella transizione energetica, dalla 308 SW Plug-In Hybrid alla 508 SW Sport Enginereed 360, senza tralasciare versioni che rappresentano la soglia d’accesso all’universo EV di casa Peugeot. Nasce sulla nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis, una base innovativa creata progettata per migliorare ulteriormente l’esperienza di guidare una EV. La nuova E-3008 riesce a percorrere fino a 700 km con un pieno di energia, per ricaricare 100 km occorrono 10 minuti. Prestazioni e connettività, gli aggiornamenti Over the Air e la tecnologia Vehicle to Load, lo rendono uno dei SUV più avanzati in circolazione. Efficienza ma anche piacere di guida, debutta il nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit con schermo panoramico HD Curvo e fluttuante da 21 pollici che riunisce head-up display e schermo tattile centrale. Il nuovo Peugeot e-3008 sarà commercializzato a partire dall’inizio del 2024 e prodotto nello stabilimento di Sochaux in Francia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...