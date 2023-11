Continua la collaborazione con Audi ed H-FARM per investire sul futuro sostenibile

(Adnkronos) – Da anni Audi si impegna a sviluppare una nuova visione di mobilità all’avanguardia e sostenibile. Da sempre Audi Italia è consapevole di come formazione e confronto siano asset fondamentali per accelerare il progresso tecnologico così anche quest'anno Audi a rinnovato la sesta edizione del progetto Audi We Generation per investire sui nuovi talenti. Grazie all’elettrificazione come tecnologia più efficiente, Audi porta avanti un cambio di paradigma per una mobilità non solo rispettosa dell’ambiente ma anche sicura, digitale, intelligente ed emozionante. Sul palco Fabrizio Longo, Direttore Audi Italia, si è confrontato e interrogato sul rapporto tra AI e Human centricity e sulla loro complementarietà con Barbara Mazzolai, biologa e pioniera della robotica bio-ispirata, e Andrea Moccia,

Fondatore e Direttore di Geopop.

Audi ha dichiarato l’obiettivo della carbon neutrality di tutti gli stabilimenti e dei processi produttivi con una crescente attenzione all’impiego di energie rinnovabili e dei cicli chiusi delle materie. Durante la serata c'è stato l'approfondimento scientifico da parte dei 5 ragazzi di We Generation che hanno presentato e reso attiva l’interazione con il pubblico tramite la presenza di un avatar alimentato dall'intelligenza artificiale sui temi della sostenibilità – veicoli elettrici e futuro sostenibile. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

