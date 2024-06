Audi Formula 1: raggiunti gli obiettivi nello sviluppo della power unit

La power unit Audi Formula 1 in azione al banco prova: già coperte distanze di gara simulate. Sviluppo presso la sede di Neuburg grazie a 22 banchi prova hi-tech

Il lavoro sulla power unit Audi per la Formula 1 è in corso da oltre due anni. Audi Formula Racing GmbH (AFR), con sede a Neuburg, è responsabile dello sviluppo dell’unità ibrida per la F1 e ha completato con successo la prima fase di messa a punto. Insieme alla struttura di Hinwil, il team di Neuburg costituirà il futuro factory team con il quale Audi gareggerà nel 2026 nella classe regina dell’automobilismo sportivo. La power unit Audi F1 “Made in Germany” sta compiendo grandi progressi a porte chiuse. Il CEO di Audi Formula Racing, Adam Baker, e il Direttore Tecnico Stefan Dreyer forniscono una panoramica sullo status attuale del progetto Audi F1.