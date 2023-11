Brembo Hypure: la nuova pinza freno rivoluzionaria

(Adnkronos) –

Brembo ha presentato a EICMA 2023 una nuova rivoluzionaria pinze freno di primo equipaggiamento. L’azienda leader nella produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni lancia una pinza freno dal design innovativo e con prestazioni ineguagliabili: la nuova Brembo Hypure ha un peso inferiore del 10% rispetto alla pinza freno di riferimento per la stessa applicazione, migliora al tempo stesso maneggevolezza e prestazioni, con prestazioni in frenata costanti.

Hypure ha un design brevettato ed è dotata di una superficie di appoggio appositamente realizzata tra pinza e pastiglia al fine di ridurre al minimo la coppia residua. Hypure nasce dall’incontro di due termini, Hyper e Pure, il suo design è moderno, puro, ha linee pulite ed essenziali ed una finitura ossidata naturale. Le sue prestazioni sono eccellenti sia su strada che in pista, la dinamicità che esprime il suo stile anche da fermo trasmette quelle che sono poi le performance in movimento, un prodotto che si rivolge ad appassionati motociclisti che pretendono dall’impianto frenante della loro moto performance senza compromessi. Un prodotto che ha consentito all’azienda di aggiudicarsi il premio di design Red Dot, il corpo della pompa è ricavato dal pieno e ha un rivestimento anodizzato nero duro, ha un diametro flottante di 16 mm è il settaggio della corsa a vuoto è già impostato sul minimo come sulle moto da corsa. Si rivolge a moto supersportive ed è frutto della decennale esperienza che Brembo vanta nel campo dei sistemi frenanti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

