BYD presente al Salone Internazionale dell’Automobile

BYD sarà presente al Salone Internazionale di Ginevra 2024 con importante novità che vanno dall'anteprima europea di una vasta gamma di modelli, sub-brand e tecnologie NEV innovative. Per la prima volta in Europa, BYD presenta il BYD SEAL U DM-i, che introduce la tecnologia BYD Super DM (Dual Mode) in Europa, rappresentando un'evoluzione rivoluzionaria nella tecnologia PHEV intelligente. Sarà esposta la nuova versione del BYD TANG, l'imponente SUV full electric AWD a 7 posti e due innovativi sub-brand, YANGWANG e DENZA.





BYD ha introdotto sei modelli completamente elettrici dal suo debutto in Europa: BYD ATTO 3 (C-SUV), BYD HAN (berlina di segmento E), BYD TANG (E-SUV), BYD DOLPHIN (utilitaria di segmento C), BYD SEAL (berlina di segmento D) e BYD SEAL U (D-SUV). Dopo il lancio della versione 100% elettrico, BYD SEAL U sarà presentato a Ginevra nella nuova variante ibrida plug-in, il BYD SEAL U DM-i che utilizza la tecnologia all'avanguardia Super DM (Dual Mode).