Rugby: L’Anzio vince contro il Roma Olimpic

Terza vittoria del Rugby Anzio Club nella fase promozione del campionato di serie C. Sul terreno di casa la squadra di Ghellini ha sconfitto per 25 a 10 il fanalino di coda Rugby Roma Olimpic, al termine di un match molto combattuto e contro un’avversaria coriacea, molto più di quanto reciti la posizione in classifica.

I biancazzurri per l’occasione sono scesi in campo con la divisa storica del Rugby Anzio Club, visto che il 25 marzo si festeggia il 19° anniversario dalla fondazione del sodalizio anziate e ogni anno, quando si gioca in prossimità di questa data, viene rispolverata questa gloriosa casacca.

Il match come detto è stato molto equilibrato, e nel primo tempo si assisteva ad una predominanza dell’Anzio nella metà campo avversaria, senza però che i padroni di casa riuscissero a concretizzare, se non nel finale di frazione, con la marcatura di Lucas Rumbolà.

Nella ripresa gli ospiti segnavano di maul la loro unica meta del match, ma la reazione dell’Anzio era immediata. Con una serie di fasi strutturate nei 22 avversari andavano in meta prima Menicucci e poi Greco, per il 25 a 10 finale.

Con questi quattro punti l’Anzio ritrova anche il terzo posto in classifica a quota 13. In testa sempre la SS Lazio con 24, vittoriosa per 56 a 23 sul campo dell’Abruzzo Rugby (quarto a 10), seconda piazza per il Nuovo Salario a 21, che domenica ha travolto l’Arieti Rieti (quinto a 5 punti) sul proprio campo per 51 a 0. Domenica sosta per le festività di Pasqua, l’Anzio tornerà in campo domenica 7 aprile in casa contro il Nuovo Salario, per la prima giornata del girone di ritorno.

