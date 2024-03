Astrotarocchi 26 Marzo 2024 di Cristina Olmi

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 26 Marzo 2024 di Cristina Olmi

Ariete possono esserci dei piccoli battibecchi con una donna, e comunque questa discussione, porta un chiarimento dove non ci saranno piu’ ne’ dubbi ne’ incertezze, la giornata e’ un po’ nuvolosa

Toro c’e’ una bella energia che lavora a vostro favore, potrebbe esserci per voi un incontro con qualcuno che potrebbe farvi una proposta interessante , potrebbe essere in qualunque settore lavoro, soldi, sentimentale, molte cose stanno bollendo in pentola, la giornata scorre tranquilla

Gemelli ci sono dei piccoli ritardi nelle questioni pratiche di tutti i giorni, ma occhio che potrebbe arrivare una bella passione, all’improvviso che travolge e stravolge tutto quindi tenetevi ben salde che le farfalle allo stomaco stanno per volare, la giornata e’ calma. Per ora

Cancro ci sono per voi cambiamenti in meglio alcune cose che vi stanno strette comincerete a limarle, e a tenere cio’ che ritenete a doc per voi, ed e’ questa la strada giusta iniziare a cercare davvero qualcosa che vi e’ piu’ affine, la giornata e’ buona

Leone avete la possibilita’ di migliorare alcune questioni, arrivano notizie riguardanti soldi che dovrebbero essere in entrata, cercate di sdrammatizzare eventuali tempeste con chi e’ vicino a voi, preferibile una battuta e una risata, la giornata e’ tranquilla

Vergine vi piacerebbe fare sport, riposo, relax cucinare, escursioni divertimento e risate, tutto in poche ore, non e’ possibile, dovrete scegliere qualcosa di tutto quello che volete fare ma senza tirare la corda anche il riposo vuole la sua parte, la giornata e’ in corsa

Bilancia ci saranno soddisfazioni a livello personale e di tipo economico, una vera primavera fatta un po’ di tutto, e dopo tanto patire torna ad affiancarvi la fortuna che elargisce i suoi favori e alleggerisce dei momenti veramente pesanti, la giornata scorre liscia

Scorpione qualche persona che non si sente da tempo con la scusa degli auguri si fara’ vivo sappiatevi regolare e sopra tutto non fatevi incantare dalle belle parole, servono i fatti e fino a che non ci sono, le parole lasciatele scorrere. La giornata e’ buona

Sagittario hai bisogno di passare del tempo in più con la tua famiglia. Da qualche tempo c’è tensione nell’aria perché il tempo che passi con i tuoi familiari è poco. Hanno bisogno di te, come tu di loro. Prendi magari qualche giorno di ferie e stai con loro, ti farà bene e ritroverai la serenità

Capricorno ci sono notizie in arrivo ottime per voi, finalmente arriva la moltitudine di occasioni che dovrete valutare attentamente, sia lavorative che non, dovrete rimanere centrate e fare attenzione ai canti di sirena ( situazioni illusorie ) ma ce ne saranno anche di ottime da sfruttare, la giornata e’ impegnativa

Acquario arriva anche per voi la fortuna, qualche attimo che dovrete saper cogliere al volo, puo’ arrivare da qualunque parte e sara’ lo spazio di qualche ora, possibili entrate di soldi extra ma questi arrivano da lavoro precedentemente svolto o qualche rimborso, la giornata e’ buona

Pesci siete in questi giorni piu’ disponibili al ragionamento e alla flessibilita’ che occorre a volte per evitare contrasti che non avrebbero fine, serve piu’ astuzia che azioni vere e proprie e a volte non agire e’ la migliore scelta che si possa fare, la giornata e’ tranquilla

