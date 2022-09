Roma Women: sorpasso al Tre Fontane

Spreca tanto la Roma di Alessandro Spugna, che al Tre Fontane di Roma si presenta ad una gara molto ostica contro la Fiorentina a punteggio pieno. Dopo la sconfitta di Vinovo e la gara dal grande dispendio energetico di mercoledì in Champions, non era facile acciuffare i tre punti contro la Viola di Panico. Nonostante il turnover massiccio e diverse difficoltà però arrivano i tre punti in casa giallorossa, che ora divide la vetta della classifica proprio con la Fiorentina.

All’inizio infatti la Roma, dopo un iniziale tentativo di gestire il gioco, subisce l’attacco della Fiorentina di grande qualità ed estro, riuscendo con affanno a chiudersi. Complici anche moltissime occasioni perse, che mister Spugna nel post partita non esita a definire “ormai nel nostro DNA”, la Roma va in svantaggio con Catena alla mezz’ora. Diventa molto difficile per le ragazze di casa piegare l’inerzia del gioco, ora inevitabilmente a favore delle Viola.

Nonostante i vari tentativi di Glionna e Serturini su tutte (quest’ultima, per chilometri macinati ed occasioni create certamente la migliore in campo), il primo tempo termina con il risultato di 0-1.

Secondo tempo

Nei secondi quarantacinque però la Roma si sveglia, e pareggia subito la partita con Sophie Roman Haug. Spugna capisce allora che la partita si può vincere, e mette in campo l’artiglieria pesante: dentro Giacinti e Haavi, fuori Glionna e la stessa Haug. Viene premiata la caparbietà del tecnico ex Empoli, con Valentina Giacinti che ringrazia per la fiducia mettendo dentro la rete del 2-1 al 75‘. Mischia in area e ottiene la meglio, come sempre, la bomber bergamasca. Dopo la rete al Milan arriva il secondo gol dell’ex per Giacinti, che fa male anche alla Fiorentina.

Le giallorosse sono costrette a giocare gli ultimi cinque minuti più sei di recupero in totale apnea, con la Viola che vuole assolutamente riacciuffare almeno il pareggio, ma dopo un salvataggio sulla linea e qualche altra occasione sprecata, la Roma riesce a vincere una gara fondamentale per la classifica e per il morale in vista della gara di giovedì.

Roma: Lind; Wenninger, Minami, Kollmats (Bartoli 57′); Serturini, Andressa (Krazmar 76′), Greggi, Cinotti, Glionna (Haavi 57′); Haug (Giacinti 57′), Lazaro.

A disp.: Ceasar, Landstrom, Giacinti, Haavi, Bartoli, Ciccotti, Ferrara, Zannini, Krazmar.

All. Alessandro Spugna

Fiorentina: Schroffenegger; Jackmon, Tortelli, Breitner, Cafferata (Agard 66′), Parisi, Catena (Longo 80′), Kajaz, Mijatovic (Monnecchi 60′), Boquete, Johannsdottir (Huchet 80′).

A disp.: Baldi, Menta, Sabatino, Monnecchi, Longo, Severini, Huchet, Giacobbo, Agard.

Marcatrici: Catena 28′ (F), Haug 52′ (R), Giacinti 75′ (R)

Ammonizioni: Parisi 28′ (F)

