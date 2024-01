Gigi Riva in ospedale dopo un malore

(Adnkronos) – Gigi Riva è ricoverato in ospedale a Cagliari. L'ex attaccante della nazionale italiana ha accusato un malore in casa ed è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari. Riva, 79 anni, ora è ricoverato in cardiologia dove è sottoposto ad accertamenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)