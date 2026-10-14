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Roma, vandalizzato il murale di Mourinho prima della sfida con il Real

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Imbrattato il murale di José Mourinho. Oggi, mercoledì 14 ottobre, poche ore dalla sfida di Champions League tra la Roma e Real Madrid, che segnerà per la prima volta il ritorno del tecnico portoghese all’Olimpico, l’opera, che si trova nelle vicinanze dello stadio, firmata da Drugi che ritraeva lo Special One porgere la mano a un bambino vestito di giallorosso che portava sotto braccio la Conference League vinta nel 2022 è stata sfregiata. 

Il volto di Mourinho è stato infatti oscurato con della vernice nera, con l’immagine che è andata virale su X provocando la rabbia dei tifosi giallorossi. L’episodio ricorda quanto accaduto qualche anno fa, quando un altro murale che ritraeva l’allenatore portoghese sulla Vespa era stato sfregiato a Testaccio. 

 

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