Leapmotor B03: dal 10 all’80% di carica in soli 21 minuti

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Leapmotor amplia la propria offerta europea con la nuova B03, una berlina compatta completamente elettrica che debutta al Salone dell’Auto di Parigi 2026. Progettata per il segmento delle compatte, punta su abitabilità, tecnologie digitali e soluzioni pratiche per gli spostamenti quotidiani.

Sviluppata sulla Compact Electric Platform, la Leapmotor B03 adotta un motore elettrico con potenza fino a 145 kW, equivalenti a circa 197 CV.

L’autonomia dichiarata raggiunge i 390 chilometri nel ciclo WLTP, mentre la tecnologia di ricarica rapida 2.5C permette di passare dal 10 all’80% della batteria in 21 minuti.

L’obiettivo è offrire una vettura adatta alla mobilità urbana, ma utilizzabile anche per percorsi più lunghi, grazie alla combinazione tra efficienza e tempi di ricarica contenuti.

Nonostante le dimensioni compatte, l’abitacolo privilegia lo spazio a disposizione degli occupanti. I passeggeri posteriori possono contare su 888 millimetri per le gambe, mentre la modularità è affidata al sistema di sedili LeapFlex.



La praticità comprende inoltre il vano impermeabile Leap Box e oltre 30 scomparti portaoggetti distribuiti nell’abitacolo, pensati per organizzare gli oggetti utilizzati quotidianamente.

La plancia integra un touchscreen centrale da 14,6 pollici e una strumentazione digitale da 8,8 pollici. Il sistema operativo Leap OS 4.0 Plus gestisce le principali funzionalità e supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre agli aggiornamenti da remoto.

La dotazione comprende sedili e volante riscaldabili, climatizzazione automatica e rivestimenti realizzati anche con materiali ecosostenibili, con particolare attenzione alla qualità percepita.

Sul fronte della sicurezza, Leapmotor B03 dispone di 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida, supportati da sensori e da una moderna architettura elettronica.

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