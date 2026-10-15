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Cronaca

EICMA 2026, edizione record: dieci padiglioni e 2.120 brand

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Dieci padiglioni, oltre 300mila metri quadrati tra superficie espositiva e aree esterne, 754 espositori e 2.120 brand da 52 Paesi. Sono i numeri dell’83ª edizione di EICMA, presentata oggi a Palazzo Lombardia e in programma dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho.
 

Per la prima volta da quando la manifestazione si svolge nel quartiere fieristico milanese, l’Esposizione internazionale delle due ruote occuperà dieci padiglioni, uno in più rispetto al 2025, segnando un nuovo record di dimensioni. Il 74% dei brand presenti arriva dall’estero. Tra i Paesi che partecipano per la prima volta figurano Bahamas, Cambogia, Cipro, Egitto e Finlandia. Circa il 30% degli espositori diretti torna a EICMA o partecipa per la prima volta. 

L’edizione 2026 si svolgerà con lo slogan “
Always the first time.

Ogni anno, una scoperta”
. Le prime due giornate, martedì 3 e mercoledì 4 novembre, saranno riservate a stampa e operatori del settore; l’apertura al pubblico è prevista dal 5 all’8 novembre. 

Tra le novità annunciate c’è “
Speed Legends
”, mostra dedicata alla storia della classe regina del motociclismo, realizzata nell’ambito della partnership EICMA.SHIFT UP con MotoGP e con il patrocinio della Federazione internazionale di motociclismo. Nel Padiglione 22, in uno spazio di circa mille metri quadrati, saranno esposte oltre 30 moto storiche e le cinque MotoGP protagoniste della stagione 2026. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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