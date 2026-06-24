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Mondiali, oggi Brasile-Scozia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Il Brasile sfida la Scozia ai Mondiali 2026. Alla mezzanotte tra oggi mercoledì 24 giugno e il 25 giugno, la Selecao affronta i britannici a Miami. La nazionale allenata da Carlo Ancelotti guida il suo girone insieme al Marocco con 4 punti mentre la Scozia segue con un punto in meno. In contemporanea ad Atlanta si gioca Marocco-Haiti.  

 

Alle 3 in programma Messico-Repubblica Ceca e Corea del Sud-Sudafrica. 

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