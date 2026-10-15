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Europa League, oggi Celta Vigo-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Impegno europeo per la Juventus. Oggi, giovedì 15 ottobre, i bianconeri affrontano in trasferta il Celta Vigo – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio contro il Cagliari per 1-1 nell’ultimo turno di Serie A, mentre all’esordio in Europa League aveva battuto il Nec per 5-0. 

 

La sfida tra Celta Vigo e Juventus è in programma oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Nunez, Lago, Caceres; Rueda, Moriba, Roman, Alvarez; Gonzalez, Ferran Jutglà, Swedberg. All. Giraldez. 

Juventus (4-2-3-1): Neto; Kalulu, Gatti, Lucumí, Cambiaso; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti 

 

Celta Vigo-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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