Roma: usano auto come ariete per rapinare negozio ma fuggono senza bottino, indagini in corso

Tentano di rubare in un negozio utilizzando un’auto come ariete per sfondare la vetrata. Non riuscendoci, hanno abbandonato il mezzo e sono scappati. Il fatto è avvenuto questa notte, intorno alle ore 3 via Filippo Marchetti, nel quartiere Trieste di Roma, quando un gruppo di persone, ancora ignote, ha tentato di rompere la vetrata di un esercizio commerciale, utilizzando una Fiat Punto. I malviventi, tuttavia, non sono riusciti a entrare nel negozio, motivo per cui hanno abbandonato il mezzo e si sono dileguati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Parioli, che indagano sulla vicenda.