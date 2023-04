Roma-Udinese 3-0, tris giallorosso con Bove, Pellegrini e Abraham

Allo Stadio Olimpioco di Roma, nella 30esima giornata di campionato la Roma batte l’Udinese per 3-0, conquistando 3 punti importantissimi per raggiungere la qualificazione in Champions League dopo la sconfitta di misura in Europa League contro il Feyenoord. A decidere il match un tiro di Bove al 37′, Pellegrini e Abrahan nella ripresa. Due i calci di rigore falliti durante il match, uno a testa. A calciare sul palo dal dischetto nel primo tempo Cristante per la Roma, nel secondo tempo a fallire il tiro Pereyra per l’Udinese.

Inizia forte l’Udinese con un pressing alto nei primi minuti di gioco che mette in difficoltà il possess pallaDecisive le reti di Bove, Pellegrini e Abraham giallorosso La prima azione pericolosa arriva al 9′ di gioco con Samardzic che dall’angolo dell’area con un tiro manda la palla sopra la traversa di Rui Patricio. Al 19′ è ancora Udinese, Success guadagna una punizione pericolosa nella zona centrale, la batte Samardzic con un sinistro a giro, Rui Patricio blocca. Reagisce la Roma al 22′ con un colpo di testa di Mancini deviato da Silvestri che con i pugni evita il gol ai giallorossi. Ancora giallorossi all’attacco, al 33′ un tiro di Wijnaldum viene deviato in angolo da Silvestri. I giallorossi battono il calcio d’angolo, colpisce Belotti di testa ma con un braccio Pereyra la tocca in area. Si scatenano proteste, l’arbitro Giua consulta il Var e assegna il calcio di rigore per la Roma. Dal dischetto batte Cristante, ma il tiro finisce su palo, con uno scatto dall’area di rigore Bove raggiungere il pallone e lo infila alle spalle di Silvestri portando i giallorossi in vantaggio al 37′ : 1-0 per la Roma. Ultima azione pericolosa del primo tempo ancora giallorossa al 2′ minuto di recupero su punizione al limite dell’area per un fallo di Ezhibue su El Shaarawy al limite dell’area, batte Pellegrini ma Silvestri devia in angolo. Dopo 5′ di recupero, l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco con i giallorossi in vantaggio per 1-0.

Parte forte la squadra giallorossa nella ripresa che al 56′ trova il raddoppio grazie ad una di contropiede finalizzata dal capitano Pellegrini che di piatto supera Silvestri: 2-0. Al 59′ ancora contropiede della Roma ma Belotti ma non riesce a gonfiare la rete. Al 60′ Mourinho decide di cambiare la formazione: esce Wijnaldum ed entra Matic. Al 67′ Mancini colpisce con la mano la palla in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e fischia il calcio di rigore per l’Udinese. Dal dischetto, però, in due tempi Rui Patricio neutralizza il tiro di Pereyra. Al 70′ arriva il primo cambio per gli uomini di Sottil: dentro Ebosele, fuori Ezhibue. Risponde subito Mourinho al 73′ con un triplo cambio: dentro Zalewski, Spinazzola ed Abraham. Fuori Celik, El Shaarawy e Belotti. al 78′ anche Sottil ne cambia 3: dentro Pafundi, Nestorovski e Thauvin, per Lovric, Samardzic e Success. All’85’ arriva anche l’ultimo cambio per la squadra ospite: entra Masina, fuori Udogie. Dopo pochi minuti anche Mourinho cambia: esce il capitano Pellerini, entra Tahirovic. Al 90′ però è ancora Roma, che con un gran colpo di testa di Abraham su cross di Spinazzola porta la squadra giallorossa sul 3-0. Dopo 5′ di recupero l’arbitro fischia la fine del match, la Roma vince e convince in attesa della gara di giovedì contro il Feyenoord.