Roma: traffico di ricambi di auto rubate in capannone dismesso, tre arresti ad Ardea

Tre persone sono state arrestate dalla polizia stradale ad Ardea. A loro, due in carcere e uno ai domiciliari, si contesta in reato di riciclaggio di auto rubate. Ad attirare l’attenzione degli investigatori, già a settembre, era stato un sospetto traffico di veicoli presso un fabbricato ad Ardea, in stato di semi-abbandono ma comunque ben chiuso da una recinzione e un cancello. In particolare all’interno dell’immobile, gli agenti hanno accertato che erano presenti numerose parti di veicoli e la relativa attrezzatura idonea allo smontaggio. Dopo alcuni servizi perlustrativi gli operatori hanno fatto l’accesso nel seminterrato dove hanno trovato ed identificato quattro uomini e numerosi veicoli smontati e privati delle targhe e dei dati identificativi.

Solo attraverso specifiche indagini tecniche, gli agenti della polizia stradale è risalita alla reale identificazione delle parti di auto appositamente smontate da veicoli rubati per essere pronte all’immissione nel mercato illegale della rivendita di ricambi. Il successivo sviluppo delle indagini, durate circa due mesi, ha consentito agli investigatori di ritenere che era in atto un’attività di riciclaggio di veicoli rubati, permettendo all’autorità giudiziaria del tribunale di Velletri, di emettere i provvedimenti cautelari in carcere ed uno agli arresti domiciliari per le persone identificate nel capannone, mentre le parti di veicoli come l’attrezzatura utilizzata dal gruppo è stata sequestrata.

