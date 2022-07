ROMA TPL LAVORATORI SENZA QUATTORDICESIMA. SI RIMEDI IMMEDIATAMENTE

“Ci chiediamo per quale ragione i dipendenti di Roma TPL non abbiano ricevuto in busta paga gli emolumenti relativi alla quattordicesima mensilità. In un momento di grande crisi economica, con un aumento esponenziale dei prezzi, con le famiglie che faticano ad andare avanti, far mancare inaspettatamente questa voce in busta paga risulta particolarmente offensivo nei confronti di chi ogni giorno lavora duramente in un comparto pubblico strategico ed essenziale. FdI chiede che si rimedi immediatamente a tale grave mancanza e che la quattordicesima venga immediatamente corrisposta ai lavoratori”. Lo dichiarano Fabrizio Ghera, capogruppo Fdi in Regione Lazio, e Lavinia Mennuni, consigliera Fdi di Roma Capitale.

