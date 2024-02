Roma-Torino 3-2, la risolve la “Joya” con una tripletta

Allo stadio olimpico nella 26esima giornata di serie A, la Roma batte il Torino 3 a 2, conquistando tre punti importanti, consolidando la sesta posizione in classifica, riducendo il distacco dal Bologna, al quarto posto, in piena zona Champions.

Contro la squadra di Ivan Juric, dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League conquistati ai rigori contro il Feyenoord, arriva così in campionato un’altra importante vittoria dopo lo 0-3 di Frosinone, in attesa della trasferta di Monza in programma il 2 marzo alle ore 18.

Inizia il match con il Torino in attacco, al 9 minuto è la Roma a sfiorare il gol del vantaggio con un’azione di contropiede di Sardar Azmoun che dalla sinistra libera il danese Kristensen.che da solo davanti al portiere centra il palo. Al 33′ un brutto fallo a centrocampo, di Ricci viene punito con l’ammonizione. Al 40′ la Romasi porta in attacco, ma dentro l’area Masina stende Azmoun: l’abitro non ha dubbi ed indica il calcio di rigore. Dal dischetto Dybala non perdona: 1-0. Reazione granata al 44′ con uno stacco impressionante di Zapata che di testa infila la palla sull’angolino destro di Svillar portando il risultato sull’1-1. Al primo minuto di recupero, invece, arriva la prima ammonizione giallorossa, con Nicka perr un intervento duro su un calciatore granata. Dopo due soli minuti di recupero l’arbitro Juan Luca Sacchi fischia la fine della prima frazione di gioco.

Inizia il secondo tempo ed è subito Toro a registrare la prima occasione da gol con un’ottima azione sulla sinistra conclusa da Lazaro che viene paratada Svillar. Reazione giallorossa al 52′ con un colpo di testa di Mancii che finisce alto sopra la traversa. La squadra di De Rossi continua ad attaccare e al 57′ trova il vantaggio sempre con l’argentino Dybala che con un tiro da fuori l’area di rigore la infila alla destra di Milinkovic Savic: 2-1. Al 64 Ci prova Lorenzo Pellegrini ma il suo cross viene deviato dalla difesa e poi rimpalla sul suo piede. Palla sul fondo. Al 65′ De Rossi cambia tre giocatori: Angelinho, Azmoun e Paredes, entrano al loro posto Spinazzola, Bove, Lukaku. Ci prova Lorenzo Pellegrini ma il suo cross viene deviato dalla difesa e poi rimpalla sul suo piede. Palla sul fondo. La Roma continua ad attaccare e con un’azione spettacolare della “Joya” Dybala realizza la terza rete con un sinistro micidiale che finisce sull’angolino sinistro di Milinkovic Savic: 3-1. Quarta sostituzione giallorossa al 77′, esce Smalling, entra Huijsen. Al 85′ ultima sostituzione per la squadra di De Rossi, esce il capitano Pellegrini, entra Renato Sanchez. All’89 minuto, un tiro di Ricci viene deviato da Huijsen e finisce in rete: 3-2. L’arbitro assegna 4′ minuti di recupero.

IL TABELLINO

Roma-Torino 3-2

Roma (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6, Smalling 6,5 (33′ st Huijsen 5,5), Ndicka 6,5; Kristensen 6, Cristante 6,5, Paredes 6 (20′ st Bove 6), Pellegrini 6 (41′ st Sanches sv), Angelino 5,5 (20′ st Spinazzola 6); Dybala 8,5, Azmoun 6 (20′ st Lukaku 6,5).

Allenatore: De Rossi 6,5

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 5,5; Djidji 5,5, Lovato sv (14′ Sazonov 5), Masina 5,5 (36′ st Ilic 6); Bellanova 6,5, Ricci 6,5, Gineitis 6 (36′ st Linetty 6), Lazaro 6,5 (17′ st Rodriguez 6); Vlasic 6,5; Sanabria 5 (36′ st Okereke 6), Zapata 6,5.

Allenatore: Juric 6,5

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 42′ rig., 13′ st e 24′ st Dybala (R), 44′ Zapata (T), 44′ st aut. Huijsen (T)

Ammoniti: Lazaro (T), Ricci (T), Ndicka (R), Cristante (R)

Espulsi:

Roma-Torino

ROMA (3-5-2): 99 Svilar; 23 Mancini, 6 Smalling, 5 N’Dicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini (C), 69 Angeliño; 21 Dybala, 17 Azmoun

A disp. 1 Rui Patricio, 63 Boer, 3 Huijsen, 19 Celik, 59 Zalewski, 37 Spinazzola, 60 Pagano, 22 Aouar, 52 Bove, 20 Sanches, 92 El Shaarawy, 37 Baldanzi, 90 Lukaku

All. Daniele De Rossi

TORINO (3-4-1-2): 32 Milinkovic-Savic (C); 26 Djidji, 6 Lovato, 5 Masina; 19 Bellanova, 28 Ricci, 66 Gineitis, 20 Lazaro; 16 Vlasic; 9 Sanabria, 91 Zapata

A disp. 1 Gemello, 71 Popa, 6 Ilic, 17 Kabic, 77 Linetty, 21 Okereke, 13 Rodriguez, 79 Savva, 15 Sazonov

All. Ivan Juric

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)

Assistenti: Di Iorio – Cecconi

IV Uomo: Ayroldi

VAR: Paterna

AVAR: Di Bello

Marcatori: 42′ Dybala P. (Rigore), 44′ Zapata D.