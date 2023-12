Roma, sit-in a Ponte degli Annibaldi: accesi fumogeni

(Adnkronos) – Un gruppo di persone ha dato vita nel pomeriggio a un improvvisato sit-in sul Ponte degli Annibaldi, a Roma. Sono stati accesi alcuni fumogeni e diversi striscioni sono stati srotolati lungo la campata panoramica con vista sul Colosseo, resa celebre in questi mesi per aver ospitato più volte le manifestazioni dei gruppi ultras della capitale. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha avviato gli accertamenti per risalire agli autori del gesto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...