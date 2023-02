World Baseball Classic: ufficiale la rosa dell’Italia

Fisio fit

Esattamente ad un mese dalla prima partita contro Cuba (9 marzo a Taichung), il World Baseball Classic ha annunciato tramite una trasmissione speciale su MLB Network le rose delle 20 squadre partecipanti al torneo mondiale che avrà inizio il prossimo 8 marzo e si concluderà il 21 marzo a Miami (Stati Uniti).

Italia Baseball è inserita nel girone A assieme a Cuba, Cina Taipei, Panama e Regno dei Paesi Bassi e si presenta alla sfida con un roster che comprende un mix di giovani emergenti, di giocatori in cerca di riscatto e di veterani del baseball professionistico, tutti pronti ad onorare al meglio le loro origini italiane.

A guidare la formazione azzurra ci sarà Mike Piazza, alla sua seconda esperienza internazionale da manager di Italia Baseball dopo la medaglia di bronzo ottenuta all’Europeo 2021. Al suo fianco ci saranno Blake Butera (bench coach, coordinatore delle minor league dei Tampa Bay Rays e due volte manager dell’anno in Carolina League), Chris Denorfia (hitting coach, tecnico nelle leghe minori dei Colorado Rockies, ex giocatore MLB e dell’Italia nel 2009 e 2013 al Classic), Jack Santora (infield coach, coach nelle leghe minori professionistiche, presente come giocatore in 3 Classic e campione d’Europa 2010 e 2012 con l’uniforme azzurra), Mike Borzello (pitching coach, tecnico di lunga esperienza con gli Yankees e i Dodgers di Joe Torre e con i Cubs, con cui ha vinto il titolo nel 2016), Michele Gerali (outfield coach, membro in pianta stabile dello staff tecnico di Italia Baseball e del Parma Baseball), Jason Simontacchi (bullpen coach, lanciatore dell’Italia a Sydney 2000, ex giocatore di St. Louis e Washington e pitching coordinator dei Royals fino al 2022) e Joe Hsu (assistant hitting coach nelle minor league dei Pirates e per molto tempo coinvolto come coordinatore dello sviluppo giocatori nelle Accademie MLB in Cina).

Nella formazione azzurra spiccano i nomi di David Fletcher e Vinnie Pasquantino, rispettivamente stelle dei Los Angeles Angels e dei Kansas City Royals, Matt Harvey (ex asso dei Mets), gli esperti lanciatori Joe Biagini e Matt Festa e ci sono alcuni prospetti delle franchigie professionistiche come Sal Frelick, Joey Marciano e Miles Mastrobuoni. Oltre ad Alberto Mineo, nella lista figurano alcuni ritorni come Sam Gaviglio, Nick Fanti e Robel Garcia e alcuni giovani italiani impegnati nelle leghe pro americane come Claudio Scotti, Michele Vassalotti e Nicolò Pinazzi.

Secondo quanto previsto dal regolamento del torneo, la squadra diretta a Taichung sarà composta da 30 giocatori totali (almeno 14 pitcher e 2 ricevitori) e sarà possibile attingere da una lista di altri lanciatori extra (DPP) che sono a disposizione e potranno essere utilizzati per le fasi successive.

Il roster completo azzurro è il seguente:

No. Cognome Nome/i Ruolo Battuta (R/L/S) Tiro (R/L) Data di nascita (mm/dd/yyyy) Club d’appartenenza DPP AIELLO VINCENZO RHP Right Right 06/08/94 FREE AGENT DPP ALBANESE GLENN STEVEN RHP Right Right 10/22/98 ROCKET CITY TRASH PANDAS (AA) DPP BASSANI ALEX RHP Right Right 11/25/90 FORTITUDO BOLOGNA 1 BIAGINI JOSEPH CARLO RHP Right Right 05/29/90 FREE AGENT DPP BOCCHI MATTEO RHP Right Right 07/19/96 PARMA CLIMA 2 CASTELLANI RYAN MICHAEL RHP Right Right 04/01/96 FREE AGENT DPP DA SILVA TIAGO FELIPE RHP Right Right 03/28/85 SAN MARINO 3 DELUZIO BENJAMIN AMADEO OF Right Right 08/09/94 CHICAGO CUBS DPP ERCOLANI ALESSANDRO RHP Right Right 04/20/04 FCL PIRATES (Rookie) 4 FANTI NICHOLAS LHP Left Left 12/30/96 FREE AGENT 5 FESTA MATTHEW JOSEPH RHP Right Right 03/11/93 SEATTLE MARINERS 6 FLETCHER DAVID OWEN IF Right Right 05/31/94 LOS ANGELES ANGELS 7 FLETCHER DOMINIC PAUL OF Left Right 09/02/97 RENO ACES (AAA) 8 FRELICK SALVATORE MICHAEL OF Left Right 04/19/00 NASHVILLE SOUNDS (AAA) 9 FRISCIA VITO JOSEPH C/OF Right Right 12/19/96 LEHIGH VALLEY IRON PIGS (AAA) 10 GARCIA ROBEL ESTIWAL IF Switch Right 03/28/93 FREE AGENT 11 GAVIGLIO SAMUEL JOSEPH RHP Right Right 05/22/90 FREE AGENT 12 HARVEY MATTHEW EDWARD RHP Right Right 03/27/89 FREE AGENT 13 LASORSA JOSEPH PETER LHP Left Left 04/29/98 MONTGOMERY BISCUITS (AA) 14 LOPEZ NICHOLAS PAUL IF Left Right 03/13/95 KANSAS CITY ROYALS 15 LORENZINI BRAXTON RYAN RHP Right Right 05/04/95 FREE AGENT 16 MARCIANO JOSEPH JAMES LHP Left Left 01/11/95 SACRAMENTO RIVER CATS (AAA) DPP MARCONI BRIAN AUSTIN LHP Right Left 05/09/97 PHILADELPHIA PHILLIES (AAA) 17 MASTROBUONI MILES JAMES IF/OF Left Right 10/31/95 CHICAGO CUBS (AAA) 18 MINEO ALBERTO C Left Right 07/23/94 PARMA CLIMA 19 MIROGLIO DOMINIC OKUN C Right Right 03/10/95 RENO ACES (AAA) 20 NITTOLI MICHAEL VINCENT RHP Right Right 11/11/90 CHICAGO CUBS 21 PALLANTE NEIL ANDRE RHP Right Right 09/18/98 ST LOUIS CARDINALS 22 PASQUANTINO VINCENT JOSEPH IF Left Left 10/10/97 KANSAS CITY ROYALS DPP PASSANTINO JEFFREY RHP Right Right 09/24/95 ALTOONA CURVE (AA) 23 PINAZZI NICOLO’ LHP Left Left 10/25/99 DAYTONA TORTUGAS (A) 24 SCOTTI CLAUDIO RHP Right Right 07/08/98 ST LUCIE METS (A) 25 STUMPO MITCHELL ANTHONY RHP Right Right 06/17/96 RENO ACES (AAA) 26 SULLIVAN BRETT CHARLES C Left Right 02/22/94 EL PASO CHIHUAHUAS (AAA) 27 TIMPANELLI VINCENT THOMAS RHP Right Right 10/02/98 CHATTANOOGA LOOKOUTS (AA) 28 VALENTE JOHN MARCO IF Switch Right 06/23/95 TOLEDO MUD HENS (AAA) 29 VASSALOTTI MICHELE ANTONIO RHP Right Right 02/08/00 BILOXI SHUCKERS (AA) 30 WOODS STEPHEN HUGO RHP Right Right 06/10/95 FREE AGENT

IL CALENDARIO DELLA PRIMA FASE

Giovedì 9 marzo 2023: Italia – Cuba (alle ore 12 italiane, alle ore 18 locali)

Venerdì 10 marzo 2023: Italia – Cina Taipei (alle ore 12 italiane, alle ore 18 locali)

Sabato 11 marzo 2023: Panama – Italia (alle ore 5 italiane, alle ore 11 locali)

Domenica 12 marzo 2023: Regno dei Paesi Bassi – Italia (alle ore 12 italiane, alle ore 18 locali)

LA FORMULA

Le prime due formazioni del girone accederanno alla seconda fase che si giocherà al Tokyo Dome (Tokyo, Giappone).

I quarti di finale si svolgeranno a Tokyo (15-16 marzo) con le prime dei gironi A e B e Miami (17-18 marzo), con le regine dei gruppi C e D. Dal 19 al 21 marzo semifinali e finali al LoanDepot Park di Miami, che avrà un primato: sarà il primo impianto a ospitare le tre fasi in un’unica edizione.

LA STORIA DEL WORLD BASEBALL CLASSIC

Il World Baseball Classic, giunto alla sua quinta edizione e riconosciuto dalla WBSC come Campionato Mondiale di baseball, vedrà per la prima volta la partecipazione di 20 nazioni, 10 provenienti dalle Americhe, 4 dall’Asia, 1 dall’Oceania e 5 dall’Europa. L’Italia ha preso parte a tutti i Classic, qualificandosi alla seconda fase nel 2013 e sfiorando la qualificazione alla seconda fase nel 2017, quando il Venezuela sconfisse gli azzurri nello spareggio per 4-3.

Nel 2023, la nazionale azzurra sarà guidata dal manager, nonchè membro della National Baseball Hall of Fame, Mike Piazza e per la prima volta sarà coinvolta in un girone della prima fase in Asia, per la precisione al Taichung International Baseball Stadium nella località situata al centro dell’isola di Taiwan.

Gli Stati Uniti sono i campioni in carica grazie al successo nel 2017 ottenuto in finale contro Portorico. Nel novero delle nazioni vincenti al World Baseball Classic figurano anche la Repubblica Dominicana (2013) e il Giappone (2 volte, nel 2006 e 2009).

