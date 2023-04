Ariccia: all’asilo con lo scavo archeologico didattico

Si è svolto ieri, presso la ludoteca Vamos a Jugar in via Campoleone 4/a a Fontana di Papa Ariccia, il laboratorio sperimentale di scavo archeologico didattico. La titolare Gresin Hernandez è entrata in contatto con le consigliere del Comune di Ariccia Alessandra Isopo e Irene Falcone per chiedere consiglio riguardo a una figura professionale da coinvolgere per questo tipo di attività e le è stata segnalata l’archeologa Maria Cristina Vincenti.

“Con la Vincenti e Alberto Silvestri, che hanno collaborato al progetto – racconta la Hernandez – abbiamo pensato di creare un momento di crescita culturale per i bambini, anzitutto attraverso il racconto della storia millenaria di Ariccia e dei suoi miti, contestualizzando persino la merenda offerta dalla ludoteca: il pane legato alla coltivazione del grano e alla dea Cerere (che aveva un grande santuario in Valle Ariccia) e l’olio d’oliva sacro alla dea Atena, presente anch’essa tra i culti aricini.

Nel giardino della struttura, dopo la merenda, si è svolto poi il laboratorio archeologico che ha coinvolto i trenta bambini dell’Istituto comprensivo Vito Volterra di Ariccia Scuola dell’infanzia centro urbano 2 Sez. E, accompagnati dai docenti Battinelli Giovanna ed Evangelista Tiziana, e Sezione F accompagnati dai docenti Felici Cristina e Colella Angela.

Dopo lo scavo i piccoli archeologi hanno appreso anche in che cosa consiste la tecnica del restauro applicata ai frammenti dei vasetti rinvenuti.

Una bellissima esperienza che ha raccolto entusiasmo ed interesse sia tra i bambini che tra i docenti.

“Ci occupiamo della formazione culturale di adulti e ragazzi da molti anni, attraverso corsi, lezioni, laboratori e visite didattiche – hanno affermato Maria Cristina Vincenti e Alberto Silvestri – ma coinvolgere bambini così piccoli è importante per la loro crescita personale”. Anche il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli ha apprezzato l’iniziativa affermando che “è fondamentale iniziare dall’infanzia per far prendere coscienza ai cittadini di domani dell’importante patrimonio culturale della nostra città”. Al termine dell’esperienza alla domanda rivolta ai bambini su che cosa volessero fare da grandi, hanno risposto in coro “l’archeologo !”. La ludoteca Vamos a Jugar (che tradotto in italiano vuol dire andiamo a giocare) nasce a maggio del 2022. Si tratta di un luogo pensato e progettato per il divertimento dei bambini che offre diverse attività come laboratori creativi, ludici ed espressivi, dopo scuola, aiuto compiti, e altre attività che si svolgono in un magnifico luogo di campagna.