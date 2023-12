Roma, dipendenti e cittadini ripuliscono spazi comuni Umberto I

(Adnkronos) –

Il Policlinico Umberto I siamo noi! Questa l'iniziativa, che si è svolta stamattina, per la pulizia degli spazi comuni e il miglioramento del decoro nell'ospedale capitolino, con l'obiettivo di promuovere un senso di responsabilità condivisa e il benessere della comunità. Una mattinata di cura collettiva ideata dal direttore generale dell'Umberto I, Fabrizio d'Alba, con la collaborazione dell'associazione culturale 'I Copimisti'. Alla 'chiamata' hanno risposto in tanti, fra dipendenti del policlinico, utenti e cittadini, tutti impegnati a rendere l'ospedale più accogliente e funzionale, per chi ci lavora e per chi ha bisogno di assistenza sanitaria. "La mobilitazione dei volontari, al fianco degli uomini e donne dell'ospedale, serve a trasmettere un messaggio positivo di unità di intenti per la tutela e la cura solidale degli spazi comuni", ha sottolineato d'Alba che, con guanti e pettorina, era presenta questa mattina insieme al direttore amministrativo Gioia Amadei e a Paola Cacciatore, medico della direzione sanitaria. "Quello di oggi è solo l'inizio – commenta il Dg – di un percorso comune con i nostri operatori sanitari per un luogo di lavoro, un Policlinico Umberto I sempre più somigliante a quello delle nostre desiderata". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

