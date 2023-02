Roma sfortunata a Salisburgo

Fisio fit

Alla Red Bulla Rena in Austria, i giallorossi sono ospiti del Salisburgo per l’andata della fase playoff di Europa League dopo aver superato la fase a gironi.

I giallorossi non giocano una bruttissima partita ma sono costantemente bloccati dalla difesa austriaca, complici anche le parate dell’estremo difensore Philipp Köhn che riesce a bloccare ogni singolo tiro dell’attacco schierato da mister José Mourinho.

La sfortuna però fa male ai capitolini che al minuto 88 trovano Stahinja Pavlović, squalificato per la gara dell’Olimpico, servire il compagno Nicolas Capaldo. Grazie a quest’ultimo il Salisburgo trova il gol del definitivo 1-0 e sono quindi gli austriaci a portarsi a casa la vittoria proprio sul finale del match.

I quattro minuti di recupero non bastano a recuperare la gara e all’Olimpico della capitale i giallroossi dovranno vincere con almeno un gol di scarto, tranne che per 1-0, per far sì di passare il turno e continuare nella competizione europea. Tutto è ancora da decidere, nulla è perduto.

La prossima gara sarà di campionato per i lupacchiotti: il 19 febbraio alle ore 20,45 all’Olimpico sarà presente in campo l’Hellas Verona per sfidare la Roma, mentre il 23 febbraio alle ore 21,00 si giocherà la gara di ritorno contro gli austriaci.

Le formazioni:

SALISBURGO (4-1-2-1-2): Philipp Köhn 18, Amar Dedić 8, Oumar Solet 22, Strahinja Pavlović 31, Andreas Ulmer 17, Lucas Gourna Douath 50, Nicolas Capaldo 7, Nicolas Seiwald 13, Luka Sučić 21 (Oscar Gloukh 37), Fernando 11 (Chukwubuike Adamu 9), Noah Okafor 77 (Sekou Koita 20).

Coach: Matthias Jaissle

ROMA (3-4-2-1):

Rui Patrício 1, Gianluca Mancini 23, Christopher Smalling 6, Roger Ibañez 3, Nicola Zalewski 59, Bryan Cristante 4, Nemanja Matić 8, Stephan El Shaarawy 92, Paulo Dybala 21 (Zeki Çelik 19), Lorenzo Pellegrini 7 (Georginio Wijnaldum 25), Tammy Abraham 9 (Andrea Belotti 11).

Coach: José Mourinho

Reti: Capaldo (Salisburgo)

Ammonizioni: Pavlović (Salisburgo), Koita (Salisburgo), Ibañez (Roma), Gloukh (Salisburgo).

Arbitro: Dennis Higler della federazione olandese