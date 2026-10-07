Bancali usati e nuovi
RomaTerritorioUltim'ora

Roma, rider picchiato a bastonate e rapinato di bici e incasso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Accerchiato da due uomini con i volti coperti e armati di bastone. Aggredito mentre faceva l’ennesima consegna della notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bicicletta, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato. Stavolta, apprende l’Adnkronos, è accaduto a Roma, nel quartiere Casilino, intorno alle 2 di lunedì notte.  

Vittima un 36enne pakistano, trasportato in ambulanza al policlinico Casilino dopo la segnalazione arrivata da alcuni passanti al 112. Dall’ospedale è arrivata la chiamata ai poliziotti che, dopo aver parlato con la vittima, colpita a bastonate in diverse parti del corpo, hanno ricostruito la dinamica e ora indagano per identificare i responsabili.  

L’uomo sarebbe stato bloccato dai due mentre si trovava in piazza Giuseppe Cardinali, all’incrocio con largo Raffaele Pettazzoni. Minacciato e colpito con il bastone, non è riuscito a fuggire a causa delle ferite riportate. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Alex Marquez vince il Gp di Spagna, Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio

26 Aprile 2026

Italia ripescata ai Mondiali? Trump ‘dice no’: “Non voglio penalizzare i giocatori dell’Iran”

24 Aprile 2026

Ranucci: “Con replica ‘Report’ Raiplay prima nei Trend Topic per la prima volta nella storia”

13 Luglio 2026

Berlusconi, in vendita la villa in Costa Smeralda: mezzo miliardo di euro per la Certosa

1 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno