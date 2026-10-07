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Leclerc, imprevisto prima di Singapore: il volo privato è in ritardo e guida per 4 ore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Piccolo imprevisto per Charles Leclerc. Dopo la sedicesima tappa della stagione, con il ritorno della Formula 1 sulla pista malese, il pilota monegasco si è recato in aeroporto per imbarcarsi su un volo privato con destinazione Singapore, la sede del prossimo appuntamento del Mondiale.  

Il volo però è stato posticipato e Leclerc ha perso il suo slot di atterraggio all’aeroporto di Seletar. A raccontare la sua disavventura è stato il fotografo Kym Illman che sui social ha spiegato l’impresa di Charles. Per raggiungere la città-Stato asiatica, Leclerc ha trovato infatti una soluzione alternativa: mettersi alla guida di un’auto e completare il viaggio via terra fai-da-te. Secondo quanto riferito da Illman, il ferrarista avrebbe percorso circa 350 chilometri che separano la capitale della Malesia da Singapore, così facendo ha impiegato circa quattro ore al volante.  

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