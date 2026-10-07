Trasporti, Gibelli (Fnm): “Val Camonica risuonerà nel mondo per treni a idrogeno”

(Adnkronos) – Alla visita al sito di produzione dell’Idrogeno a Edolo, ‘qui primo progetto industriale con tecnologia a idrogeno in Lombardia’ “Essere qui ad Edolo insieme al Presidente della Regione Lombardia e ai sindaci della Valle ci permette di verificare l’esito di un’importante filiera di contributi e competenze, che ha consentito di realizzare un progetto all’avanguardia. Per voce dei suoi sindaci, la Val Camonica è molto orgogliosa che il proprio nome risuonerà nel mondo grazie a una tecnologia estremamente innovativa”.

Lo ha detto oggi a Edolo, in Val camonica, il presidente di Fnm, Andrea Gibelli, partecipando alla visita con il governatore della regione e altre istituzioni, dell’impianto di produzione e distribuzione di idrogeno, realizzato da Ferrovienord nell’ambito del progetto H2iseO. “Un’idea nata nel 2019, per poi integrarsi con le risorse del Pnrr – fa sapere Gibelli – Siamo molto orgogliosi di averne definito le regole di sistema: trattandosi del primo progetto industriale con tecnologia a idrogeno in Val Camonica e in Lombardia, non abbiamo solo contribuito a realizzare un singolo intervento, ma anche a costruire il quadro di regole e finanziamenti”.

In questa fase, “proseguono i test e le corse di prova del treno, mentre nel 2027 verranno inaugurate le corse commerciali”, afferma. Il presidente di Fnm si sofferma poi sulle qualità di un’infrastruttura già esistente: “Bisogna rendere onore ai progettisti di fine Ottocento e inizio Novecento, che hanno realizzato un’infrastruttura capace, senza che potessero saperlo, di rivelarsi perfettamente compatibile con le tecnologie moderne del XXI secolo”, conclude.

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