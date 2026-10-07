Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Scontro treni Andria, definitive condanne per capostazione e capotreno e assoluzioni ex dirigenti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Diventano definitive le due condanne per lo scontro dei treni tra Andria e Corato del luglio 2016, uno dei più grandi disastri ferroviari della storia nazionale, con 23 morti e 58 feriti. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Bari del settembre 2025 che ha condannato a sei anni e tre mesi di reclusione il capostazione di Andria, Vito Piccarreta, e a sei anni e nove mesi Nicola Lorizzo, capotreno del convoglio partito da Andria e diretto a Corato.  

Con la sentenza emessa oggi dai giudici della Quarta sezione penale della Cassazione diventano definitive anche le assoluzioni per gli ex dirigenti di Ferrotramviaria, Massimo Nitti e Michele Ronchi, e per la stessa società, nei cui confronti invece la procura generale di Bari aveva presentato ricorso e per i quali oggi il sostituto procuratore generale della Suprema Corte Ferdinando Lignola aveva chiesto un processo di Appello bis.  

“Sono scandalizzato che le responsabilità per 23 morti e oltre 50 feriti vadano a ricadere solo su un capotreno e un capostazione senza considerare la gestione della sicurezza”, ha detto questa mattina il pg di Cassazione nella sua requisitoria sollecitando l’annullamento con rinvio della sentenza e la conferma delle condanne per il capostazione e il capotreno. I giudici hanno però confermato la sentenza della Corte di Appello di Bari.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Belen Rodriguez attacca dopo vacanza in Sardegna: “Un bel vaffa…”

16 Agosto 2026

Linfoma mantellare, ‘con trattamento chemio-free in prima linea -43% rischio di progressione o morte’

3 Luglio 2026

Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe

4 Marzo 2024

Sicurezza, Giovenali (Ordine Ingegneri Roma): “Informazioni condivise per decisioni in tempo reale”

16 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno