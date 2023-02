Roma: in corso sgombero immobili Ater a San Basilio occupati da famiglie Marando e Pupillo

Fisio fit

E’ in corso in questo momento un’operazione di sgombero – condotta dalla polizia di stato e dalla polizia di Roma Capitale – di immobili di proprietà dell’Ater, in zona San Basilio, a Roma, occupati da alcuni componenti delle famiglie Marando e Pupillo.

Gli immobili in via di sgombero, perchè occupati abusivamente, sono tre appartamenti in via Sirolo e via Corinaldo.

