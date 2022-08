Civitavecchia: riparazione impianto potabilizzazione acqua, possibili disagi

Civitavecchia, il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 “ha comunicato che, a causa di un importante danno elettromeccanico all’impianto di potabilizzazione Montanciano, si potranno verificare degli abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua presso il territorio comunale”. Lo si legge in una nota del comune di Civitavecchia. “E’ probabile dunque possano generarsi disagi alle utenze site nell’area compresa tra Via dell’Orto di Santa Maria; via Gian Battista Falda; via dei Rocchi; via San Liborio; via Nuova di San Liborio; via Onofrio Brancato; via Francesco Navone e zone limitrofe. Il ripristino del servizio è previsto per la mattinata di oggi 17 agosto 2022, salvo imprevisti. Per limitare il disservizio, è stato predisposto il servizio sostitutivo a mezzo autobotte in via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio”.

