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Giro d’Italia, a Narvaez l’ottava tappa. Eulalio resta in maglia rosa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Oggi, sabato 16 maggio, Jhonatan Narváez del team Uae Emirates Xrg vince l’ottava tappa del Giro d’Italia, la Chieti-Fermo di 156 km sulle asprezze dell’Appennino marchigiano. Alle spalle dell’ecuadoriano il norvegese Andreas Rikardsen Leknessund (Uno-X Mobility), terzo l’altro norvegese della Uno-X Martin Tjotta. 

Resta in maglia rosa il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), tallonato da Jonas Vingegaard. 

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