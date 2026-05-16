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Giro d’Italia, a Narvaez l’ottava tappa. Eulalio resta in maglia rosa
(Adnkronos) –
Oggi, sabato 16 maggio, Jhonatan Narváez del team Uae Emirates Xrg vince l’ottava tappa del Giro d’Italia, la Chieti-Fermo di 156 km sulle asprezze dell’Appennino marchigiano. Alle spalle dell’ecuadoriano il norvegese Andreas Rikardsen Leknessund (Uno-X Mobility), terzo l’altro norvegese della Uno-X Martin Tjotta.
Resta in maglia rosa il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), tallonato da Jonas Vingegaard.
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