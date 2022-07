Roma e provincia: 40 interventi dei vigili del fuoco

Sono circa 40 gli interventi legati agli incendi boschivi sul territorio di Roma e provincia nella giornata di oggi che hanno impegnato i vigili del fuoco della capitale. Le zone più colpite sono quelle della provincia dove sono ancora in corso interventi affinché le fiamme non si propaghino verso le strutture abitative e commerciali. Interessate le aree dei comuni di Fiano Romano, Capranica e Prenestina. Incendi di colture anche nella zona di Ardea e a Ciciliano. A Roma incendi di sterpaglie si sono verificati all’altezza di via di Fioranello, a sud ovest della città, in via Giovanni Vendramini nel quartiere La Storta e in via Salaria 691 a a ridosso dell’istituto poligrafico di Stato.

