Caso Vannacci, evento domani a Milano con il generale: è già sold out

(Adnkronos) – E' già sold out l'evento al quale parteciperà domani a Milano Roberto Vannacci. Il generale, sospeso mercoledì dall'Esercito dopo un'inchiesta realizzata a seguito delle affermazioni contenute nel suo libro 'Il mondo al contrario', sarà protagonista di un talk aperto al pubblico che ha fatto registrare il tutto esaurito. Vannacci è stato invitato a Milano in occasione della presentazione di una collettiva fotografica ispirata al suo controverso libro, diventato un caso editoriale. Mentre il volume è stato oggetto di intensi dibattiti e discussioni politiche e sociali, secondo gli organizzatori, "la mostra fotografica offrirà un'opportunità unica di esplorare il suo significato in un contesto visivo e artistico". Gli organizzatori della mostra hanno ideato il format con una sola intenzione, quella di "andare, almeno per qualche ora, al di là delle divisioni politiche, offrendo così una prospettiva unica sulle sfide sociali contemporanee". Vannacci, dalle 18.30, sarà quindi comodamente seduto sui divani bianchi dello showroom in via Gonzaga 7, avendo la possibilità di confrontandosi con il pubblico presente. L'evento è a numero chiuso (disponibili solo 70 posti oltre alla stampa accreditata e ai fotografi) e sarà seguito da un buffet e dj-set.