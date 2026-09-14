Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Roma, donna ferita in strada da pallino sparato con pistola aria compressa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un’arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana, a Roma. E’ accaduto intorno alle 18.30.  

La donna, che è andata a farsi medicare in ospedale, ha raccontato successivamente di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto poi la macchia di sangue. Si tratta una ferita lieve. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Prati che stanno cercando di ricostruire da dove sia partito il colpo.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Caso Flotilla, Tajani: “Parole Ben Gvir su Italia inaccettabili, non degne di un ministro”

9 Giugno 2026

Donald Trump, ex consiglieri: “Se torna alla Casa Bianca ci farà uscire dalla Nato”

14 Febbraio 2024

Tipicità ed eco-sostenibilità. Il Comune Cori firma il protocollo d’intesa con Slow Food

6 Dicembre 2017

Mondiale 2026, Corea del Sud – Repubblica Ceca chiudono il Gruppo A: match incerto su Sisal.it

11 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno