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Roma, donna ferita in strada da pallino sparato con pistola aria compressa
(Adnkronos) –
Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un’arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana, a Roma. E’ accaduto intorno alle 18.30.
La donna, che è andata a farsi medicare in ospedale, ha raccontato successivamente di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto poi la macchia di sangue. Si tratta una ferita lieve. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Prati che stanno cercando di ricostruire da dove sia partito il colpo.
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