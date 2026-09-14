Cina, sostegno alla natalità con il miglioramento dei servizi per l’infanzia

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina adotterà ulteriori misure a sostegno della natalità, tra cui servizi per l’infanzia più accessibili e convenienti. Lo ha annunciato oggi un alto funzionario del settore sanitario, mentre il Paese cerca di ridurre i costi legati alla crescita dei figli e di aumentare il tasso di natalità.

Lei Haichao, a capo della Commissione nazionale per la sanità, ha dichiarato in una conferenza stampa che saranno compiuti sforzi costanti per promuovere lo sviluppo integrato dei servizi negli asili e nei centri per la prima infanzia e per sostenere le comunità e i datori di lavoro nella creazione di strutture per l’assistenza all’infanzia.

L’obiettivo è garantire che le famiglie possano accedere a servizi per l’infanzia vicino alle proprie abitazioni o ai luoghi di lavoro e a prezzi relativamente accessibili, ha affermato Lei.

La commissione lavorerà per aumentare la copertura di tali servizi per i bambini più piccoli, al fine di ridurre efficacemente i costi sostenuti dalle famiglie per avere, crescere ed educare i figli, ha dichiarato il funzionario.

Il Paese lavorerà inoltre per migliorare l’accesso alle cure pediatriche presso le strutture mediche di base, secondo Lei.

Entro la fine di quest’anno, altre 1.000 strutture mediche e sanitarie a livello di comunità saranno in grado di offrire cure pediatriche rispetto allo scorso anno, ha affermato Lei, aggiungendo che, entro quella data, oltre il 95% delle strutture sanitarie a livello di cittadina e dei centri sanitari di comunità del Paese dovrebbe essere in grado di fornire i relativi servizi. Oltre 3.000 pediatri sono stati inviati dagli ospedali di livello superiore presso strutture mediche di base per potenziare i servizi pediatrici a livello di comunità, ha affermato Lei.

La Cina ha sviluppato un sistema di sostegno alla maternità che copre l’intero ciclo, dalla fase precedente alla gravidanza, alla gravidanza vera e propria e al parto, fino alla crescita dei figli, con misure che comprendono indennità di maternità, sussidi per l’assistenza all’infanzia, rimborsi dell’assicurazione sanitaria e servizi per l’infanzia a prezzi accessibili, al fine di alleggerire l’onere finanziario sostenuto dalle famiglie con bambini.

Nel 2025 il Paese ha introdotto un programma nazionale di sussidi per l’assistenza all’infanzia, offrendo un contributo annuale esentasse di 3.600 yuan (circa 530 dollari) per ogni bambino di età inferiore ai tre anni. Inoltre, a partire dal semestre autunnale del 2025, ha iniziato ad applicare l’esenzione dalle rette per l’assistenza all’infanzia e l’istruzione per l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Entro la fine di agosto, oltre 25 milioni di neonati e bambini piccoli hanno ricevuto sussidi per l’assistenza all’infanzia per il 2026, mentre circa 24 milioni di bambini iscritti alle scuole dell’infanzia hanno beneficiato della politica di esenzione dalle rette.

Inoltre, 260 milioni di persone sono attualmente coperte dall’assicurazione di maternità e molte regioni stanno ampliando la copertura per consentire ai lavoratori con forme di impiego flessibile di aderire all’assicurazione di maternità insieme all’assicurazione sanitaria per i lavoratori dipendenti.

Queste politiche rientrano negli sforzi più ampi della Cina volti a creare una società pro-natalità, in un contesto caratterizzato dal calo delle nascite e dall’invecchiamento della popolazione.

La creazione di una “società favorevole alla natalità” è diventata uno degli obiettivi principali del 15esimo Piano quinquennale della Cina. Il documento programmatico prevede misure, tra cui incentivi per favorire le nascite e iniziative per ridurre i costi del parto, dell’assistenza all’infanzia e dell’istruzione.

Secondo il documento, l’obiettivo è stabilizzare il numero dei nuovi nati e sostenere uno sviluppo demografico equilibrato nel lungo periodo.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-