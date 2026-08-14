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Gb, Nigel Farage rieletto: leader di Reform Uk in Parlamento con il 62,82% dei voti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Il leader del partito di Reform UK Nigel Farage è stato rieletto con il 62,82% dei voti membro del Parlamento per Clacton, dopo essersi dimesso a luglio e aver indetto nuove elezioni suppletive con l’obiettivo di vincere nuovamente e dimostrare così all'”establishment”che l’opinione pubblica è dalla sua parte.  

Secondo l’emittente britannica Sky News, Farage si è dimesso a luglio per protestare contro i controlli normativi e un’indagine parlamentare sulle donazioni e altri finanziamenti ricevuti.  

 

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