Roma, cosa sta succedendo al “palazzo della droga” a Tor Sapienza: in corso lo sgombero

(Adnkronos) – E’ in corso a Roma lo sgombero del palazzo in via Tallone a Tor Sapienza, dove nei giorni scorsi, i residenti della zona avevano denunciato un presunto spaccio di Fentanyl.

“Da mesi siamo costretti ogni sera a presidiare le strade perché qui nessuno si sente più sicuro tra furti con una media di 4 macchine con i vetri spaccati ogni sera, scippi, una stazione ferroviaria in balia di ladri, prostitute e barboni; ubriachi che finiscono per dar vita a risse; drogati che vagano per strada ‘fatti’ di crack, eroina, fentanyl. Tutta roba che esce dal palazzo occupato dai nigeriani in via Tallone. Lì non c’è solo spaccio, si vendono anche armi. Un Ak 47 lo compri per 1500 euro. E se ti avvicini escono armati di machete a vedere chi sei. Lì dentro persone che avevano accumulato debiti sono state anche sequestrate, uno si è buttato dal secondo piano per scappare”, aveva raccontato qualche giorno fa all’Adnkronos Gianluca Garofalo, nel direttivo del gruppo ‘Tor Sapienza Sicura’ che da mesi organizza il presidio del quartiere con delle passeggiate serali a partire dalle 22 e che ha organizzato una manifestazione a cui hanno preso parte circa 1500 persone per chiedere l’intervento di istituzioni e forze dell’ordine.

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