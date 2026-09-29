Nardello (Comtel): “Ogni nuova tecnologia può essere rischio o opportunità”

(Adnkronos) – “Ogni nuova tecnologia può essere vista come rischio o come opportunità. Io guardo sempre la parte dell’opportunità. È chiaro che c’è un rischio, ma c’è anche l’opportunità di fare le cose meglio, di creare magari maggiore qualità. Tutto dipende da come viene utilizzata”. Lo ha detto Carlo Nardello, docente di Digital marketing all’Università La Sapienza di Roma e presidente di Comtel, a Milano nel corso dell’incontro ‘L’Impresa nell’era dell’AI. Imprese, istituzioni ed esperti per un’innovazione responsabile’, in occasione della presentazione dell’Osservatorio AI UniEticpmi.

“L’intelligenza artificiale – ha spiegato – ha cambiato negli anni il rapporto con la comunicazione. La comunicazione è stata molto attenta a queste tematiche, che non sono solamente tecnologiche ma cambiano proprio il nostro modo di vivere, specialmente adesso che la tecnologia ha permesso di rendere l’intelligenza artificiale più accessibile a tutti. E’ diventata qualcosa di fruibile da tutti, ma con una cosa importante: qualsiasi cosa noi scriviamo dobbiamo firmarla e quindi assumercene la responsabilità”.

“Stiamo già discutendo molto del ruolo dell’intelligenza artificiale, anche nel cinema, dove può fare da regista, scrivere dei pezzi o realizzare sceneggiature. E’ vero, ma c’è anche l’opportunità di fare le cose meglio e creare maggiore qualità. È chiaro che, a differenza di altre tecnologie, questa incide proprio sulla cosa più importante, sul nostro essere umani, per questo, specialmente per il lavoro intellettuale, qualche piccolo problema ce lo sta dando”, ha concluso Nardello.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)